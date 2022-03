Barcelona esbarra em ex-goleiro e só empata com o Galatasaray pela Liga Europa

Um dia depois de ver o rival Real Madrid obter uma vitória memorável sobre o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões, o torcedor do Barcelona sofreu muito, nesta quinta-feira, ao acompanhar o empate, no Camp Nou, sem gols, do seu time com o Galatasaray, pelo duelo de ida das oitavas de final da Liga Europa. O time que vencer dia 17, na Turquia, vai ficar com a vaga na próxima fase.

O destaque do jogo foi o goleiro Iñaki Pena, com pelo menos cinco belas defesas. O atleta é do Barcelona, mas está emprestado nesta temporada para a equipe turca.

Os primeiros 30 minutos foram de pressão total do Barcelona, com destaque para a boa produção pela direita de Traore. Mas a primeira finalização do jogo só saiu aos 27 minutos, em falta cobrada por Depay para bela defesa de Iñaki Pena.

Sem sucesso no ataque, a equipe catalã diminuiu o ritmo e viu o Galatasaray ganhar moral para buscar o ataque. Akturkoglu quase fez um golaço para os turcos.

Indo ao ataque, o Galatasaray abriu espaços para o Barcelona e Depay quase aproveitou para abrir o placar. Ele só não conseguiu por que Iñaki Pena fez mais uma bela defesa, aos 41 minutos.

O técnico Xavi Hernandez fez três alterações no Barcelona para os últimos 45 minutos. Entraram Pique, Busquets e Dembele. O time melhorou a produção ofensiva e encurralou o Galatasaray. Mais uma vez o obstáculo foi Iñaki Pena, ao somar mais duas defesas importantes.

O Barcelona continuou forçando na busca de pelo menos um gol e acabou deixando espaços para alguns contra-ataques turcos. Em um deles, Gomis chegou a fazer o gol, mas foi anulado pelo VAR.

Os minutos finais foram de muita apreensão para os 71 mil torcedores presentes ao Camp Nou. O empate não foi justo para os catalães.

OUTROS RESULTADOS

Sevilla 1 x 0 West Ham, Atalanta 3 x 2 Bayer Leverkusen, Rangers 3 x 0 Crvena Zvezda e Braga 2 x 0 Monaco.

Já pela Conferencia o destaque foi a vitória da Roma sobre o Vitesse, fora de casa, por 1 a 0. Demais resultados: PAOK 1 x 0 Gent, Partizan Beograd 2 x 5 Feyenoord, Slavia Praga 4 x 1 LASK, Bodoe/Glimt 2 x 1 AZ Alkmaar, Leicester 2 x 0 Rennes, Olympique de Marselha 2 x 1 Basel e PSV 4 x 4 FC Copenhagen.