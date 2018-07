Barcelona estaria elaborando proposta por Alexandre Pato

Em viagem pela Europa, o atacante Alexandre Pato segue movimentando os rumores sobre seu possível destino em 2016. Neste sábado, o jornal espanhol Mundo Deportivo publicou que o Barcelona estaria interessado no atleta.

Segundo o periódico, o clube catalão estaria trabalhando em uma proposta entre os 10 e 15 milhões de euros (de R$ 42,57 milhões a R$ 63,85 milhões) pelo jogador. O brasileiro, por sua vez, não se incomodaria em ser reserva do trio MSN, formado por Messi, Neymar e Suárez. Atualmente, Pato é dono de 40% dos seus direitos, sendo os outros 60% do Corinthians.

Na última quarta-feira, 10 de dezembro, o atacante assistiu à vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Porto, pela Liga dos Campeões, no estádio Stamford Bridge, em Londres. A visita do atacante aumentou os rumores sobre uma possível ida ao time de José Mourinho. Há alguns meses, Pato também teve seu nome ligado ao uma transferência para o Liverpool.