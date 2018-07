Barcelona estende com fornecedora de material esportivo

A diretoria do Barcelona anunciou neste sábado que estendeu o contrato de fornecimento de material esportivo com a Nike. O atual vínculo se encerraria em 30 de junho de 2018. Agora, de acordo com a imprensa espanhola, o contrato durar ao menos até 2026.

As duas partes não revelaram os valores envolvidos na negociação, mas estima-se que o acerto alcançaria a marca de 155 milhões de euros (cerca de R$ 620 milhões). Se confirmado o valor, o Barcelona deverá ter a camisa mais bem paga da história do futebol.

De acordo com o clube catalão, os detalhes do contrato serão revelados após aprovação pela Assembleia Geral do Clube. "Estamos empolgados com este novo acordo e estamos confiantes de que poderemos celebrar mais sucessos juntos", declarou o presidente do Barcelona, Josep Bartomeu.

"O Barcelona é um dos maiores clubes de futebol, que inspira milhões de fãs do esporte ao redor do mundo. E estamos extremamente orgulhosos por continuar nesta parceria juntos", disse Trevor Edwards, responsável pelo acerto por parte da Nike.