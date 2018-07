Barcelona estreará camisa com cores da Catalunha contra o Bayern de Munique

BARCELONA - O Barcelona anunciou nesta segunda-feira que irá estrear o seu novo segundo uniforme, que agora traz as cores da região da Catalunha, em partida contra o Bayern de Munique, nesta quarta, na Alemanha. O duelo será o primeiro desta pré-temporada da equipe espanhola e marcará o reencontro de Pep Guardiola, hoje técnico do time alemão, com o clube no qual se consagrou como treinador.

A partida desta quarta-feira será válida pela Taça Uli Hoeness e começará às 13h30 (horário de Brasília). Será o primeiro jogo do Barça depois de o clube ter anunciado na última sexta a saída do técnico Tito Vilanova, que deixou o cargo para poder se recuperar de um câncer que vinha atrapalhando a continuidade de sua profissão há mais de um ano.

O Barça confirmou a estreia do seu novo uniforme, de cores listradas em amarelo e vermelho, contra o Bayern no mesmo dia em que vários órgãos da imprensa espanhola já dão como certa a contratação do argentino Gerardo Martino, ex-técnico do Newell''s Old Boys, como novo comandante do time catalão. Segundo o jornal espanhol Marca, o treinador já fechou acordo de três temporadas e levará com eles os auxiliares Elvio Paolorosso e Jorge Pautasso para a equipe de Messi.

Martino voltou a se destacar na função pelo bom trabalho realizado no Newell''s, que ele levou até a semifinal desta edição da Copa Libertadores. Antes disso, o técnico teve êxito ao comandar o Paraguai entre 2007 e 2011, dirigindo a seleção do país na campanha da equipe que foi até as quartas de final da Copa do Mundo de 2010 e depois foi vice-campeã da Copa América do ano seguinte.

Antes de Martino ser apontado como sucessor de Vilanova, a emissora espanhola TV3 chegou a noticiar que Luis Enrique, recém-contratado pelo Celta, seria o escolhido para o cargo. De acordo com o canal local, o clube estaria disposto a pagar 3 milhões de euros ao time de Vigo para que o comandante rescindisse o seu contrato e assumisse o Barcelona, que ainda não confirmou oficialmente o seu novo treinador.

AMISTOSO REMARCADO

A saída de Vilanova do Barcelona por motivos de saúde acabou provocando o adiamento do amistoso que o time faria no último sábado contra o Lechia Gdansk, na Polônia. Nesta segunda-feira, o clube informou que o duelo foi remarcado para o próximo dia 30, na Arena de Gdansk, que tem capacidade para 40 mil espectadores.