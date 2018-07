Barcelona estuda ação contra Mourinho por reclamações

Na ocasião, Mourinho afirmou que o Barcelona tem recebido tratamento preferencial por parte do árbitros e disse que teria "vergonha" de vencer a Liga dos Campeões da forma com a qual a equipe venceu em 2009, quando, segundo o treinador, teria sido muito favorecida.

"Guardiola é um fantástico treinador, mas ganhou uma Liga dos Campeões que me daria vergonha de ganhá-la com o escândalo de Stanford Bridge. E este ano, se vencê-la, será com o escândalo do Santiago Bernabéu. Não sei se é pela publicidade da Unicef (estampada na camisa da equipe), pela amizade com (Angel María) Villar (presidente da Real Federação Espanhola de Futebol), ou porque são simpáticos. Mas eles conseguiram este poder. Os outros não têm nenhuma possibilidade", declarou Mourinho após o jogo.

O treinador português se referiu à partida do Barcelona diante do Chelsea, em Stanford Bridge, pelas semifinais da Liga dos Campeões, na qual a equipe inglesa apontou diversos pênaltis não marcados a seu favor.

Na última quarta, o treinador reclamou muito da expulsão do zagueiro Pepe, após uma entrada dura no lateral brasileiro Daniel Alves. O técnico do time catalão, Josep Guardiola, preferiu não comentar as declarações do rival.