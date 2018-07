Barcelona exerce opção de compra e mantém o zagueiro Marlon

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira que o zagueiro Marlon permanecerá no clube. O time catalão decidiu exercer a opção de compra junto ao Fluminense e assinou com o jogador de 21 anos por três temporadas. A tendência é que ele seja utilizado na equipe principal a partir de agora.

Marlon chegou ao Barcelona no meio do ano passado, por empréstimo, para ser testado no time B, após se destacar em seu início de caminhada como profissional pelo Fluminense. O jogador correspondeu e, por isso, o clube espanhol já havia sinalizado a intenção de adquiri-lo.

Nem Barcelona nem Fluminense revelaram os valores da negociação. Mas de acordo com a imprensa espanhola, o desempenho de Marlon no time B o dará espaço no elenco principal. Ele fez 24 jogos pela segunda equipe do Barça, sendo 22 como titular.

O sucesso foi tanto que Marlon inclusive já teve as primeiras oportunidades no time principal. Sua estreia aconteceu na Liga dos Campeões, em um confronto diante do Celtic. Com a ausência de Piqué, o brasileiro ainda foi titular nas últimas duas partidas do Campeonato Espanhol.