Barcelona faz 3 x 1 no Leverkusen com gols de Sánchez e Messi Dois gols do atacante chileno Alexis Sánchez e outro de Lionel Messi garantiram a vitória do Barcelona sobre o Bayer Leverkusen por 3 x 1 nesta terça-feira, na Alemanha, deixando os atuais campeões europeus em boa situação para a partida de volta das oitavas de final.