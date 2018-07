Barcelona faz 5 no Levante, mas Neymar sai machucado

O Barcelona saiu do Estádio Cidade de Valência, neste domingo, com um misto de satisfação e preocupação. O time catalão segue líder 100% do Campeonato Espanhol depois de golear o lanterna Levante por 5 a 0, mas viu Neymar sair de campo no segundo tempo com uma lesão no tornozelo. Messi, para variar, deu show.

Foi do argentino o lindo lançamento para Neymar marcar o primeiro. O brasileiro recebeu nas costas da zaga, driblou o goleiro e mandou para o gol vazio. O segundo foi de Rakitic, num petardo de fora da área, sem qualquer chance de defesa para Fernández.

Dois minutos antes, Vyntra derrubou Messi na área e o árbitro não apenas deu pênalti (corretamente) como expulsou o zagueiro grego, causando revolta nos jogadores do Levante. Messi foi para a bola e isolou.

A lesão de Neymar aconteceu no comecinho do segundo tempo. Ele ainda quis voltar para o jogo, mas o técnico Luis Enrique não deixou e deu chance ao garoto Sandro Ramírez, de 19 anos. Seis minutos depois de entrar, o espanhol recebeu presente de Messi e marcou seu segundo gol em três jogos pelo Barça no campeonato.

No quarto foi Jordi Alba quem fez a jogada e rolou para trás, para Pedro marcar. Messi fechou o placar em grande estilo. Dominou na meia lua, de costas para o marcador, dançou na frente de todo mundo e deu uma cavadinha para encobrir o goleiro. Um golaço do argentino, que chegou a três no Espanhol.

O Barcelona, assim, segue líder. Em quatro rodadas, somou todo os 12 pontos possíveis. Em segundo está o Sevilla, que foi a 10 depois de vencer o Córdoba, por 3 a 1, mais cedo, fora de casa. Bacca (duas vezes, uma delas de pênalti) e M''Bia fizeram os gols do Sevilla, enquanto Borja García descontou.

A rodada deste domingo, aliás, foi cheia de gols. Em Villarreal, o Rayo Vallecano saiu na frente abrindo 2 a 0 nos donos da casa, mas levou a virada em 4 a 2, com gols de Javier Espinosa, Musacchio e Vietto (duas vezes). Com a vitória, o Villarreal foi a sete pontos, em sexto.

Já em San Sebastian o dono da casa se deu mal. Afinal, o Almería levou sete cartões amarelos para segurar a Real Sociedad, mas venceu por 2 a 1, chegando aos cinco pontos. A Real tem quatro.