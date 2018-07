Barcelona faz 5 no Real Madrid e assume liderança

Não bastasse o atropelamento desta segunda-feira, o Barcelona ainda tirou a liderança do Campeonato Espanhol do Real Madrid ao chegar aos 34 pontos, dois a mais do que o seu principal adversário na temporada.

Desde o início da partida, apenas o Barcelona jogou. Xavi, David Villa e Messi tiveram atuações impecáveis, com assistências, gols e, sobretudo, muita movimentação, o que paralisou o então invicto Real Madrid.

Ao time de Mourinho, restaram alguns lances esparsos ainda no primeiro tempo, de Cristiano Ronaldo e Di Maria. Já atrás do marcador, o time também apelou para a violência. O atacante português, por exemplo, chegou a empurrar o técnico Josep Guardiola antes da cobrança de um lateral. Sergio Ramos também foi expulso no fim, após acertar um chute em Messi.

Superior desde o primeiro minuto, o Barcelona quase abriu o placar aos cinco, após Messi dar toque sutil e acertar a trave. E apenas quatro minutos depois, Xavi aproveitou grande passe de Iniesta e fez o primeiro. O Real Madrid ainda ensaiou uma reação na sequência, mas Pedro praticamente definiu o jogo ao ampliar aos 18, aproveitando grande jogada de Villa.

A partir daí, o time catalão passou a movimentar a bola com rapidez e paciência, desconcertando o Real Madrid. Aos nove e aos 12 minutos do segundo tempo, em jogadas similares, Messi deixou Villa livre para marcar. E já nos acréscimos, Jeffren aproveitou cruzamento de Bojan e completou o massacre, para a imensa festa da torcida presente no Camp Nou.