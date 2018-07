Barcelona faz cinco na Real Sociedad e segue em 1.º

O Barcelona segue dando espetáculos no Campeonato Espanhol. Jogando em casa neste domingo, o time catalão não tomou conhecimento do Real Sociedad e goleou por 5 a 0, com direito a dois gols do argentino Lionel Messi.

Com o grande resultado obtido no Camp Nou, o Barcelona chegou aos 40 pontos e se manteve dois na frente do vice-líder Real Madrid, que ganhou mais cedo do lanterna Zaragoza por 3 a 1. O Real Sociedad, por sua vez, segue com 22 pontos, brigando pelas posições intermediárias.

Curiosamente, o time catalão só assumiu a liderança do Espanhol depois de massacrar o Real Madrid pelos mesmos 5 a 0, há cerca de duas semanas, também no Camp Nou. Em 15 jogos pelo Espanhol, a equipe já marcou 46 gols.

Na partida deste domingo, David Villa abriu o placar aos nove minutos e Iniesta ampliou ainda no primeiro tempo. Messi, por sua vez, brilhou na etapa final e marcou aos três e aos 43, praticamente liquidando o confronto. E já nos acréscimos, Bojan fez o quinto e definiu a goleada do Barcelona.