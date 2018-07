Barcelona faz novo empréstimo do atacante Tello à Fiorentina

Formado nas categorias de base do Barcelona, Tello estreou no time principal em 2011/12, sob o comando de Pep Guardiola. Permaneceu, então, por mais duas temporadas, figurando como opção no banco de reservas, sem conseguir se consolidar, até ser emprestado ao Porto em 2014.

Na primeira temporada do futebol português ele teve bom desempenho - disputou 33 jogos e marcou oito gols. Mas, no ano seguinte, Tello caiu de rendimento e teve seu contrato rescindido no final de 2015. Emprestado à Fiorentina, o atacante de 25 anos se adaptou rapidamente e, em pouco menos de seis meses, marcou dois gols e deu três assistências em 13 partidas.

Tello até chegou a treinar com o Barcelona durante a pré-temporada. Mas, como não seria muito utilizado pelo técnico Luis Enrique, acabou novamente emprestado à Fiorentina.