Barcelona faz queixa à Uefa contra gramado do San Siro O Barcelona apresentou uma queixa formal à Uefa sobre o estado do gramado do Estádio San Siro, onde a equipe empatou por 0 a 0 com o Milan, na quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Após o duelo, os jogadores e o técnico Pep Guardiola reclamaram da situação adversa encontrada em Milão.