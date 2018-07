Barça faz treino aberto para 10 mil pessoas em semana com dois jogos

O Barcelona realizou nesta segunda-feira o seu tradicional treino aberto de início do ano no Miniestadi. E a atividade foi acompanhada por 10.049 espectadores, a maior parte deles crianças, que saudaram os seus ídolos e acabaram sendo recompensados com autógrafos e algumas bolas ao fim da atividade.

O treinamento contou com a presença da Arda Turan e Aleix Vidal, reforços que chegaram ao Barcelona antes do início da temporada 2015/2016, mas só agora puderam ser inscritos, na abertura da janela de transferências de janeiro, pois até então o clube estava proibido de registrar jogadores contratados por causa de punição imposta pela Fifa.

Assim, agora eles poderão ser aproveitados pelo técnico Luis Enrique, que só não pôde contar no treinamento desta segunda-feira com os meio-campistas Rafinha Alcantara, que se recupera de uma grave lesão, e Sergi Roberto, que realizou um trabalho em separado.

A atividade aberta aos torcedores foi a primeira de uma semana em que o Barcelona vai entrar em campo duas vezes. Nesta quarta-feira, o time receberá o Espanyol no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei. Depois, no próximo sábado, também no Camp Nou, o Barcelona vai encarar o Granada pelo Campeonato Espanhol.