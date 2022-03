Barcelona enfrentará Eintracht Frankfurt nas quartas de final da Liga Europa

O Barcelona conheceu nesta sexta-feira seu próximo adversário na Liga Europa. O tradicional time espanhol vai enfrentar o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, nas quartas de final, de acordo com sorteio realizado pela manhã. O Lyon, do brasileiro Lucas Paquetá, terá pela frente o West Ham.

O time catalão, comandado pelo técnico Xavi Hernández, está longe de empolgar na temporada, praticamente sem chances de título no Campeonato Espanhol e sem avançar na Liga dos Campeões, mas vem fazendo boas apresentações na segunda competição internacional mais importante do continente europeu.

Leia Também Chelsea encara o Real e City pega o Atlético de Madrid nas quartas da Liga dos Campeões

Nas duas fases anteriores do mata-mata, o Barça venceu e eliminou o Napoli e o Galatasaray. Agora vai enfrentar o Frankfurt, que vem de triunfos sobre o Betis nas oitavas de final.

O Lyon vai encarar o confiante West Ham, que eliminou no confronto anterior o Sevilla, espanhol acostumado a levantar troféus na Liga Europa. O time francês conta com alguns brasileiros no elenco, com destaque para Lucas Paquetá, atualmente titular da seleção brasileira.

Tanto o Barcelona quanto o Lyon vão decidir a vaga, no confronto de ida e volta, em casa. O mesmo vai acontecer com a Atalanta e o Rangers. Os italianos vão duelar com o RB Leipzig, que nem suou para avançar. Afinal, enfrentaria a o Spartak Moscou nas oitavas. Mas o time russo foi eliminado da competição por conta da invasão da Rússia na Ucrânia. Nenhum dos dois jogos do confronto foi realizado.

Já o Rangers, responsável por eliminar o Borussia Dortmund e o Estrela Vermelha, vai enfrentar o Braga. O time português se classificou ao superar o Mônaco nas oitavas de final.

Todos os jogos de ida das quartas de final da Liga Europa estão marcados para o dia 7 de abril. A volta será na semana seguinte, no dia 14.

A Uefa também sorteou nesta sexta o direcionamento dos futuros confrontos das semifinais, marcadas para os dias 28 de abril e 5 de maio. O vencedor de RB Leipzig x Atalanta vai encarar o vitorioso de Braga x Rangers. A outra semi terá o melhor de West Ham x Lyon contra o vencedor do duelo entre Eintracht Frankfurt e Barcelona.

Confira os confrontos das quartas de final da Liga Europa: