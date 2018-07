Barcelona ganha de virada com time misto e avança na Copa do Rei

BARCELONA - Mesmo poupando seus principais titulares, incluindo o astro argentino Messi, o Barcelona ganhou de virada do Alavés, por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Camp Nou, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Rei. Agora, depois de eliminar um time da terceira divisão, o Barça vai enfrentar o Córdoba, que está na segunda.

O Barcelona entrou em campo com vários reservas, como Jonathan dos Santos, Sergi Roberto, Pinto e Tello. E começou levando um susto do time da terceira divisão: Viguera abriu o placar para o Alavés aos 17 minutos. Mas a reação do Barça veio ainda no primeiro tempo, com o lateral brasileiro Adriano, que empatou aos 35.

Na segunda etapa, o Alavés não resistiu muito tempo. O Barcelona conseguiu a virada com dois gols do atacante David Villa, aos 11 e aos 14 - com isso, o jogador atingiu a marca de 300 gols na carreira. Assim, o Barça, que já havia vencido o primeiro jogo do confronto por 3 a 0, conseguiu a classificação com tranquilidade.

Além do Barcelona, os outros favoritos conseguiram a classificação nesta quarta-feira na Copa do Rei. Vice-líder do Campeonato Espanhol - está atrás justamente do Barça -, o Atlético de Madrid ganhou do Jaén por 1 a 0. Enquanto isso, o Valencia fez 3 a 1 no Llagostera, o Sevilla derrotou o Espanyol por 3 a 0, o Levante goleou o Melilla por 4 a 1 e o Getafe avançou com o empate sem gols com o Ponferradina.

Por enquanto, quatro confrontos das oitavas de final estão definidos: Las Palmas x Betis, Osasuna x Valencia, Atlético de Madrid x Getafe e Barcelona x Córdoba. Nesta quinta-feira, saem mais três classificados: Granada x Zaragoza, Mallorca x Deportivo La Coruña e Celta x Almería - o ganhador desse último jogo enfrentará o Real Madrid. A última vaga será conhecida apenas no dia 12 de dezembro, na partida entre Athletic Bilbao e Eibar.