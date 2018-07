Barcelona ganha do Real Madrid fora de casa e fica em vantagem

MADRI - O Barcelona ganhou de virada do Real Madrid, por 2 a 1, nesta quarta-feira, e calou novamente a torcida do rival no Estádio Santiago Bernabéu. Além da nova vitória na casa do adversário, o Barça ficou em vantagem para conseguir a vaga nas semifinais da Copa do Rei, podendo até mesmo perder por 1 a 0 no jogo de volta, na próxima quarta, no Camp Nou.

Esse foi o quarto clássico entre os dois eternos rivais na atual temporada, sendo que o Barcelona está levando enorme vantagem sobre o Real, assim como já tem acontecido no histórico recente do confronto. Na Supercopa da Espanha, realizada em agosto, houve empate de 2 a 2 em Madri e uma vitória por 3 a 2 do Barça, que comemorou o título do torneio no Camp Nou.

Depois, já em dezembro, o Barcelona venceu por 3 a 1, também no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Agora, os dois rivais voltam a se encontrar pelas quartas de final da Copa do Rei, competição na qual fizeram a final da última edição - na ocasião, o Real ganhou o título, na única vez em que levou a melhor sobre o Barça na temporada passada.

Para tentar desbancar o rival, o técnico português José Mourinho apostou numa escalação diferente, com três volantes (Pepe, Xabi Alonso e Lass Diarra) e três atacantes (Cristiano Ronaldo, Benzema e Higuaín). Do outro lado, Guardiola manteve a formação já tradicional do Barcelona, mudando apenas o goleiro, porque o reserva Pinto costuma jogar a Copa do Rei.

O Real conseguiu sair na frente, ao aproveitar um rápido contra-ataque aos 11 minutos, quando o português Cristiano Ronaldo marcou 1 a 0. Mas o Barcelona, que terminou o clássico com 73% de posse de bola, chegou à virada na segunda etapa. O gol de empate saiu aos quatro minutos, após uma cobrança de escanteio para o zagueiro Puyol fazer 1 a 1 de cabeça.

A virada veio em linda jogada do argentino Messi, que acaba de ser eleito pela Fifa como o melhor jogador do mundo pelo terceiro ano seguido. Ele deu um passe perfeito para o lateral francês Abidal, que invadiu a área do Real e chutou para fazer 2 a 1 aos 32 minutos. Assim, o Barcelona pôde comemorar mais uma vitória sobre o rival - e foi novamente em Madri.

A última vitória do Real sobre o rival no tempo normal foi em 7 de maio de 2008, quando fez 4 a 1 pelo Campeonato Espanhol. Desde então, foram disputados 13 clássicos entre os dois, com nove vitórias do Barcelona e quatro empates - um dessas igualdades resultou no título do time de Madri na última Copa do Rei, pois acabou marcando o gol decisivo na prorrogação.

OUTRO RESULTADO

Também nesta quarta-feira, foi realizado mais um confronto válido pelas quartas de final da Copa do Rei. O Athletic Bilbao recebeu o Mallorca e ganhou por 2 a 0, ficando em vantagem para decidir a vaga fora de casa na próxima semana - quem passar por esse duelo enfrentará justamente o vencedor da disputa entre Barcelona e Real Madrid.