Barcelona ganha e fica perto da vaga na Copa do Rei Em sua estreia na Copa do Rei, o Barcelona ganhou fora de casa do Ceuta, por 2 a 0, nesta terça-feira, e ficou perto da vaga nas oitavas de final. Agora, o Barça pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, no dia 10 de novembro, no Nou Camp, para avançar na competição.