Barcelona garante Lionel Messi até 2018 e renova com Puyol e Xavi

BARCELONA - O Barcelona anunciou nesta terça-feira a renovação dos contratos de três dos seus principais jogadores, sendo que a grande notícia para a torcida do clube é o fato de que um deles é o astro Lionel Messi, que acertou novo acordo financeiro para continuar defendendo o time catalão até 30 de junho de 2018.

O contrato anterior do atacante argentino iria até 30 de junho de 2016. Essa data, por sinal, agora também marca o fim dos novos compromissos acertados com o zagueiro Carles Puyol e o meia Xavi Hernández, também anunciados nesta terça. O defensor tinha vínculo previsto para acabar em 30 de junho de 2013, enquanto o do meio-campista acabaria em 30 de junho de 2014.

Embora o acerto já esteja confirmado, o Barcelona informou que Messi, Xavi e Puyol assinarão os seus novos contratos nas próximas semanas. O clube não informou maiores detalhes sobre os compromissos renovados e, por meio do seu site oficial, apenas destacou que "ampliou o vínculo do clube com três de seus jogadores de referência".

Recentemente, Puyol, de 34 anos, e Xavi, de 32, já haviam revelado que estavam próximos de renovar seus respectivos contratos e, com isso, eles deverão de fato encerrar suas gloriosas carreiras vestindo a camisa do clube catalão. Messi, por sua vez, já havia avisado que, enquanto estiver atuando na Europa, pretende seguir defendendo o Barça.

Aos 25 anos de idade, Messi acertou a renovação de seu contrato com o clube em um histórico 2012 para a sua carreira, pois ele se tornou o maior artilheiro de um só ano no futebol mundial. Ele contabiliza 90 gols no ano e já superou com folga a marca de 85 do alemão Gerd Müller, que ostentava um recorde que durava desde 1972.