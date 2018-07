Barcelona garante vaga na Copa do Rei e vai enfrentar Real Madrid

MADRI - Barcelona e Real Madrid vão se encontrar novamente, agora pelas quartas de final da Copa do Rei, em dois jogos marcados para acontecer nas próximas duas semanas. O Barça garantiu sua vaga nesta quinta-feira, ao ganhar por 2 a 1 do Osasuna, de quem já tinha vencido por 4 a 0 no confronto de ida.

O Real já tinha garantido sua vaga na última terça-feira, quando eliminou o Málaga, e estava esperando apenas a confirmação da classificação do Barcelona, para um confronto que foi definido anteriormente por sorteio. Agora, os dois eternos rivais vão duelar para ir à semifinal da Copa do Rei.

Pela programação já definida das quartas de final da Copa do Rei, o primeiro jogo entre eles será realizado na próxima quarta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Depois, a partida de volta acontecerá na quarta-feira seguinte, dia 25 de janeiro, no Camp Nou, em Barcelona.

Os dois rivais fizeram a final da última Copa do Rei, quando o Real venceu na prorrogação e conquistou o título. Foi a única vez na temporada passada em que o time de Madri levou a melhor sobre o Barcelona, que terminou como campeão do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da Europa.

Nesta temporada, eles já se enfrentaram três vezes. Na Supercopa da Espanha, realizada em agosto, houve empate de 2 a 2 em Madri e vitória por 3 a 2 do Barcelona, que comemorou o título no Camp Nou. Depois, já em dezembro, o Barça venceu por 3 a 1 no Santiago Bernabéu pelo Campeonato Espanhol.

A classificação do Barcelona nesta quinta-feira foi uma mera formalidade. Como tinha feito 4 a 0 na semana passada, no Camp Nou, o técnico Pep Guardiola resolveu poupar a maioria dos titulares no jogo de volta contra o Osasuna e tratou de administrar a enorme vantagem no confronto.

Diante de um Barcelona sem os principais jogadores - o zagueiro Piqué foi um dos poucos titulares escalados por Guardiola -, o Osasuna abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, com o gol de Lekic. Mas o time da casa não conseguiu segurar o resultado e levou a virada na segunda etapa.

O Barcelona empatou a partida logo aos três minutos, com o gol de cabeça do atacante chileno Alexis Sanchez. Depois disso, Guardiola ainda colocou o astro argentino Messi em campo. E conseguiu a virada aos 26, após o meio-campista Sergi Roberto fazer 2 a 1 e definir a vitória.

Ainda nesta quinta-feira, o Athletic Bilbao goleou o Albacete por 4 a 0 e também se classificou para as quartas de final da Copa do Rei, quando irá enfrentar o Mallorca. Os outros dois confrontos da próxima fase da competição já estão definidos: Valencia x Levante e Espanyol x Mirandés.