Barcelona gastou R$ 915 mil com transporte de amigos de Neymar

A conturbada contratação de Neymar ganhou mais uma polêmica nesta terça-feira. De acordo com uma emissora de rádio espanhola, a Cadena Ser, o Barcelona desembolsou 301 mil euros (R$ 915 mil) para transportar amigos do craque até o país antes da apresentação oficial, ocorrida em junho de 2013.

O fato foi confirmado pelo ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, em julho deste ano, durante depoimento a um juiz. O dirigente disse, na ocasião, que os gastos são normais quando se contrata determinados tipos de jogadores.

Neymar foi apresentado no clube catalão no dia 3 de junho de 2013. No evento, 56.500 pessoas compareceram ao Camp Nou para saudar o craque, que deixou a concentração da seleção brasileira, se preparava para disputar a Copa das Confederações, para viajar à Espanha.

Na época, um jato particular ficou à disposição dos amigos e da família do jogador no dia da apresentação. O clube chamou a operação de "Private Airplane Neymar entourage".

POLÊMICA

Na última quarta-feira, Neymar da Silva Santos, pai do atacante, voltou a dar explicações sobre os valores da negociação do jogador com o Barcelona. Segundo o juiz Pablo Ruz, da Audiência Nacional, ele se defendeu da acusação de ter recebido valores por fora e ainda informou que o Real Madrid teria feito uma oferta de 150 milhões de euros (aproximadamente R$ 465 milhões) para contratar seu filho, que optou por abrir mão do dinheiro para jogar ao lado de Messi no rival espanhol.

Já Rosell, em julho, sustentou que a transferência de Neymar custou 57,1 milhões de euros ao Barcelona: 17,1 milhões (cerca de R$ 50 milhões) para o clube brasileiro no qual jogava, o Santos, pelos direitos federativos, e 40 milhões de euros (R$ 119 milhões) para a empresa N&N, propriedade do pai do jogador, que tem exclusividade de seus direitos de imagem.

O próprio Barcelona já admitiu, porém, que os valores totais envolvidos na contratação de Neymar foram bem maiores dos que os inicialmente informados. Após conselheiros do clube contestarem a negociação, Josep Maria Bartomeu, atual presidente do Barcelona, confirmou o pagamento total de 86,2 milhões de euros nas transações, sendo que dentro deste montante foi incluído um adiantamento, que ocorreu ainda em 2011.