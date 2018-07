Barcelona goleia Atlético de Madrid e abre 9 pontos na ponta do Espanhol

BARCELONA - O Barcelona deu neste domingo um passo gigante para se tornar campeão espanhol, e isso ainda faltando 22 rodadas para o fim da competição. Jogando em casa, o time catalão saiu perdendo do vice-líder Atlético de Madrid, mas conseguiu a virada, goleando por 4 a 1, com dois gols de Messi. Para ajudar, o Real Madrid voltou a tropeçar, empatando em casa com o Espanyol.

Agora o time de Tito Vilanova tem 46 pontos, contra 37 do Atlético de Madrid, o vice-líder. O Real Madrid, em terceiro, tem 33, e praticamente já jogou a toalha.

Já não é nenhuma novidade que Messi marcou dois gols. Foi assim nos últimos seis jogos do Barcelona no Campeonato Espanhol. Nas últimas dez partidas da competição, ele fez incríveis 19 gols. Assim, chegou a 90 no ano, acabando com qualquer pleito do Flamengo, que argumenta que Zico era o recordista por ter feito 89 gols em 1979.

Messi fez o terceiro gol da vitória do Barcelona ao receber de Sánchez em meio a quarto marcadores, se desvencilhar, e chutar de esquerda, da entrada da área, aos 12 minutos do segundo tempo. Depois, já aos 43 minutos do segundo tempo, anotou o quarto, aproveitando passe errado de Godín. Foi o 25.º gol dele no Espanhol, em apenas 16 partidas.

Assim, passa quase despercebido que Falcao Garcia já marcou 17 vezes em 15 jogos e também tem uma média de mais de um gol por partida. E que o colombiano faz gols tão bonitos quanto do argentino. Neste domingo ele abriu o placar depois que Diego Costa roubou bola no meio campo. Foram três toques de Falcao na bola para sair da linha do meio campo, ganhar de Alba na corrida, e dar uma cavadinha tirando de Valdés.

O empate do Barcelona veio aos 36, cinco minutos depois de o Atlético abrir o placar, com outro golaço, desta vez brasileiro. Adriano recebeu na ponta direita, cortou para a perna esquerda e bateu no ângulo do goleiro Courtois, que se esticou todo, mas não pegou.

A boa fase do Barcelona é tanta que a virada veio com um belo gol de Busquets. Após bate-rebate na área, ele dominou livre, esperou o zagueiro se jogar no chão e bateu no canto esquerdo alto, sem chances para o goleiro.