Barcelona goleia e fica perto de vaga na Copa do Rei

O Barcelona deu um grande passo para se garantir nas oitavas de final da Copa do Rei nesta quarta-feira. Mesmo atuando fora de casa e sem algumas de suas principais peças, como Messi, Neymar e Luis Suárez, a equipe não teve dificuldades para passar pelo frágil Huesca, da segunda divisão espanhola, por 4 a 0, na partida de ida do confronto.

A decisão de Luis Enrique de poupar seus astros deu espaço a atletas que vinham sendo pouco utilizados, com o lateral Douglas, que foi titular e teve uma atuação discreta. Mesmo com tantos desfalques, o Barcelona conseguiu importante vantagem e pode até perder por três gols de diferença na volta, dia 16, no Camp Nou, que ficará com a vaga nas oitavas.

Sem qualquer trabalho, o Barcelona abriu o placar nesta quarta com Rakitic, em bela cobrança de falta aos 12 minutos. Apenas quatro minutos depois, Iniesta recebeu bom passe na meia-lua e emendou de primeira, no ângulo esquerdo do goleiro, para marcar um lindo gol.

Ainda no primeiro tempo, Pedro recebeu pela esquerda, invadiu a área, cortou seu marcador e bateu firme para marcar o terceiro, aos 39. Na etapa final, o brasileiro Rafinha Alcântara selou o resultado aos 27. Ele arrancou pela direita e bateu de canhota. A bola ainda desviou antes de entrar.

O Granada também ficou mais perto da vaga nesta quarta, depois de vencer o Córdoba em casa por 1 a 0, com gol de Jhon Córdoba. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 17 e quem avançar vai encarar o Sevilla nas oitavas de final.