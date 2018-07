Barcelona goleia e vai às oitavas da Copa do Rei; Ganso marca e Sevilla avança

O Barcelona nem precisou de seus principais astros para golear o Murcia e se garantir nas oitavas de final da Copa do Rei nesta quarta-feira. Mesmo sem nomes como Lionel Messi e Luis Suárez, o time catalão fez a festa da torcida no Camp Nou ao atropelar o adversário por 5 a 0.

Depois de vencer por 3 a 0 na ida, mesmo na casa do adversário, Ernesto Valverde poupou seus principais jogadores na partida desta quarta. Messi, Suárez, Mascherano e Iniesta sequer foram relacionados. Paulinho, por sua vez, ficou no banco ao longo dos 90 minutos.

Sem seus principais nomes, o Barcelona teve trabalho para disparar. Aos 15 minutos, Alcacer abriu o placar aproveitando erro da defesa. O segundo gol, porém, saiu somente no segundo tempo. Um dos poucos titulares em campo, Piqué aproveitou ótima jogada de Aleix Vidal pela direita e marcou, aos 10 minutos.

Foi o suficiente para o Barcelona embalar e construir a goleada. Três minutos depois, Vidal recebeu cruzamento de Semedo e cabeceou para a rede. Aos 27, Sergi Roberto deu enfiada precisa para Denis Suárez tocar na saída do goleiro. E ainda houve tempo para Jose Arnaiz deixar sua marca, após belo toque de letra de Suárez.

Com a vaga garantida, o Barcelona volta as atenções para o Campeonato Espanhol. No próximo sábado, a equipe vai receber o Celta de Vigo na tentativa de disparar na liderança da competição.

GANSO BRILHA

Quem também avançou sem problemas às oitavas de final da Copa do Rei foi o Sevilla, e com Paulo Henrique Ganso inspirado. O brasileiro aproveitou a decisão de Eduardo Berizzo de escalar um time misto e brilhou na goleada por 4 a 0 sobre o Cartagena, em casa.

O Sevilla já havia levado a melhor na ida, fora de casa, por 3 a 0. E nesta quarta, viu Ganso aproveitar uma rara oportunidade como titular. Foi dele a assistência para o segundo gol do jogo, marcado por Ben Yedder, logo aos cinco minutos. Aos 41, o brasileiro aproveitou passe recebido na marca do pênalti e finalizou para a rede.

Ben Yedder já havia sido o responsável por abrir o placar para o Sevilla e Correa, no segundo tempo, fechou o placar para os mandantes. Agora, a equipe volta as atenções para o Campeonato Espanhol, pelo qual vai receber o Deportivo La Coruña neste sábado.

REAL SOCIEDAD CAI

Ainda nesta quarta, a Real Sociedad protagonizou um vexame ao cair para o Lleida Esportiu, em casa, por 3 a 2. O time da terceira divisão espanhola chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas marcou três vezes no segundo tempo para fazer história e buscar a vaga nas oitavas.

A Real Sociedad havia vencido a ida, fora de casa, por 1 a 0. E abriu vantagem no primeiro tempo desta quarta com os gols de Diego Llorente e Juanmi. Na etapa final, porém, o adversário foi para cima e empatou. Já aos 41 minutos, Radulovic marcou e selou a virada.