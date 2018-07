Barcelona goleia em Bilbao e cola no Real Madrid no Espanhol

Motivados pela derrota por goleada do líder Real Madrid no clássico contra o Atlético de Madrid, no dia anterior, o Barcelona entrou em campo neste domingo sabendo que uma vitória o deixaria a apenas um ponto da primeira colocação do Campeonato Espanhol. Mesmo jogando fora de casa, no Novo San Mamés, em Bilbao, o time catalão jogou de forma envolvente e goleou o Athletic Bilbao por 5 a 2, pela 22.ª rodada da competição.

A vitória levou o Barcelona aos 53 pontos, agora bem colado com o rival Real Madrid, que ficou com 54 depois de ter sido goleado por 4 a 0 para o Atlético de Madrid, o terceiro colocado com 50. O destaque da partida no País Basco ficou por conta do trio de ataque catalão. Cada um deles - o argentino Lionel Messi, o brasileiro Neymar e o uruguaio Luis Suárez - marcou um gol.

Como visitante, o Barcelona já ganhava por 2 a 0 aos 26 minutos de jogo. Messi fez o seu 23.º gol no torneio - o artilheiro é o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, com 28 - e abriu o placar aos 15 minutos. Depois foi a vez de Luis Suárez marcar.

O Athletic Bilbao descontou no segundo tempo, aos 14 minutos, com Mikel Rico, dando a impressão de que iria fazer pressão total pelo empate. Mas um gol contra de Oscar Marcos, no lance seguinte, em jogada de Messi, fez a vitória catalã se consolidar.

Neymar deixou o seu aos 20 minutos, em chute cruzado da entrada da área, um minuto antes de Aritz Aduriz marcar para o time da casa pela segunda vez. Coube a Pedro Rodríguez, que entrou no lugar de Luis Suárez, garantir o placar final, aos 41 da etapa final.