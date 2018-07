Barcelona goleia o Levante e larga na frente na Copa do Rei

VALÊNCIA - Lionel Messi deu mais uma aula de futebol nesta quarta-feira. No seu jogo de número 400 com a camisa do Barcelona, mostrou que um grande craque se constrói não só com gols, mas também com assistências. Foram três, todos para Tello, na goleada por 4 a 1 sobre o Levante, fora de casa, nas quartas de final da Copa do Rei.

O primeiro gol do time catalão foi marcado após uma trapalhada incrível da zaga do time de Valência. Messi lançou Tello na esquerda, o atacante invadiu a área, poderia cruzar para Pedro, livre, fazer o gol, mas arriscou o chute. Vyntra tentou tirar com um chutão, mas carimbou o colega Juanfran. A bola bateu no defensor e foi para dentro do gol.

O lance aconteceu aos 8 minutos do segundo tempo, depois que El Zhar abriu o placar após confusão na área do Barcelona, ainda na etapa inicial. Depois da trapalhada, porém, nada impediu o sucesso da parceria Messi/Tello.

Aos 15 minutos, jogada idêntica à do primeiro gol. Mas desta vez Tello, que novamente tinha Pedro livre na área, chutou com precisão, para o fundo das redes. No terceiro, aos 36, Messi sofreu falta, parou a bola, e continuou a jogada. Recebeu de volta, se livrou da marcação pela esquerda e achou um passe perfeito, no meio de seis defensores, deixando Tello na cara do gol para marcar na saída de Jiménez.

Já aos 41, mais uma assistência linda de Messi, que tocou em elevação para Tello sair nas costas da zaga, sem marcação, e bater forte sem chances para o goleiro. Era a consagração de uma partida magistral do argentino, que fez seu terceiro jogo como titular depois de voltar de lesão.

Com a goleada, o Barcelona fica em ampla vantagem para o jogo de volta das quartas de final, na quarta-feira que vem, no Camp Nou. E também vinga o empate em 1 a 1 contra o mesmo Levante, domingo passado, também em Valência. No próximo domingo o rival é o Málaga, também pelo Campeonato Espanhol.

Pela mesma chave da Copa do Rei, mais cedo, a Real Sociedad venceu o Racing Santander (hoje na terceira divisão) por 3 a 1, e deu grande passo para pegar o Barcelona na semifinal. Na quinta, o Atlético de Madrid recebe o Athletic Bilbao. Quem avançar entra no caminho do Real Madrid, que fez 1 a 0 no Espanyol, fora de casa, na terça.