Barcelona goleia Real Madrid por 5 x 0 com dois de Villa

Num clima de festa no estádio Camp Nou, os jogadores da casa divertiram a torcida com uma performance empolgante de trocas de passes que deixou o talentoso time do Real na "roda" por longos momentos.

Xavi e Pedro marcaram no início da partida, e, no intervalo, o Barça já havia aberto 2 x 0. Villa fez o primeiro dele aos 10 minutos do segundo tempo e três minutos depois ampliou, esquentando o clima no campo. O reserva Jeffren ainda marcou o quinto.

O defensor do Real Madrid Sergio Ramos foi expulso pouco antes do final. Na primeira etapa, Cristiano Ronaldo chegou a dar um empurrão no técnico do Barça, Pep Guardiola, ao pegar uma bola na lateral do campo, gerando reclamações dos rivais.

O Barcelona conquistou sua maior vitória no clássico desde os 6 x 2 no Real na temporada 2008/09, impondo um revés ao time do técnico José Mourinho, que vinha se recuperando após uma temporada desastrosa.

A equipe do Barça tem agora 34 pontos, dois a mais que o Real, que estava invicto em todas as competições antes desta segunda-feira. O terceiro colocado é o Villarreal, que soma 27 pontos.