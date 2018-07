Barcelona goleia Sevilla com show de Messi e David Villa

Com a vitória, o Barcelona, a equipe chegou aos 22 pontos e encostou no líder Real Madrid, que também venceu neste sábado e tem 23. Assim, deixou para trás o Villarreal, que ficou em terceiro lugar, com 19, mas joga neste domingo diante do Sporting Gijón.

Já o Sevilla permanece na sexta posição, com 14 pontos, o que lhe daria vaga na próxima edição da Liga Europa. No entanto, o time ainda pode ser ultrapassado por Getafe, Atlético de Madrid e Mallorca, que também jogam neste domingo.

A superioridade do Barcelona ficou visível desde o início da partida. Logo aos quatro minutos, o astro argentino Messi aproveitou uma sobra do goleiro Varas, limpou o zagueiro do Sevilla e finalizou forte para abrir o placar.

Aos 24 minutos, foi a vez de David Villa marcar o seu primeiro gol. O atacante espanhol recebeu passe de Messi, cortou o zagueiro e bateu colocado, com o pé esquerdo, no ângulo direito do gol do Sevilla, fazendo um golaço.

No final do primeiro tempo, a situação, que já era ruim para a equipe de Luís Fabiano, piorou ainda mais. Aos 45 minutos, o lateral-direito Konko recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Sevilla com um a menos.

Na volta do intervalo, o Barcelona matou o jogo. O lateral brasileiro Daniel Alves marcou o terceiro gol, aos oito minutos. Messi fez seu segundo na partida, aos 19. E ainda deu tempo de David Villa também fazer mais um, nos acréscimos.