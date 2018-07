Barcelona goleia Zaragoza com mais um gol de Messi O Barcelona voltou a dar show neste sábado, pela 13.ª rodada do Campeonato Espanhol. Atuando em casa, no Camp Nou, jogou com extrema facilidade, dentro do seu famoso estilo de toque de bola, e goleou o Zaragoza por 4 a 0, empatando provisoriamente com o Real Madrid na liderança da competição. O time madrilenho joga em seguida contra o Valencia e pode voltar a abrir três pontos de vantagem.