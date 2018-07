Barcelona humilha adversário na Copa do Rei por 9 a 0

BARCELONA - O Barcelona não tem dó de ninguém mesmo no futebol. Alguns dias depois de derrotar o rival Real Madrid de virada por 3 a 1, em pleno estádio Santiago Bernabéu, e aplicar duas goleadas de 4 a 0 sobre o Al-Sadd (Catar) e Santos para conquistar o bi no Mundial de Clubes da Fifa, o time catalão humilhou o pequeno Hospitalet, da terceira divisão espanhola, pela rodada de volta da quarta fase da Copa do Rei: incríveis 9 a 0, para delírio dos torcedores que foram ao estádio Camp Nou.

Na partida de ida, há um mês, o Barcelona havia vencido por 1 a 0. Nesta quinta, mesmo sem vários jogadores do time principal - casos dos argentinos Lionel Messi e Javier Mascherano, dos brasileiros Daniel Alves e Adriano e do francês Abidal -, a equipe comandada por Pep Guardiola não teve que fazer o mínimo esforço para golear e avançar às oitavas de final.

Só no primeiro tempo foram cinco gols. De pênalti, o atacante Pedro Rodríguez abriu o placar aos 12 minutos. Aos 19, Iniesta (que saiu machucado do jogo) fez o segundo e, quatro minutos depois, o brasileiro Tiago Alcântara (filho do tetracampeão Mazinho) marcou o terceiro. Xavi fez 4 a 0, aos 36, e Tello ampliou aos 43 minutos.

Sem dó do adversário, o Barcelona continuou fazendo gols na segunda etapa. O atacante Cuenca fez 6 a 0, aos quatro minutos. Em outro pênalti, aos 10, Thiago Alcântara fez o seu segundo gol na partida. Tello marcou mais um, aos 19, e ampliou para 8 a 0. E Cuenca fechou a goleada, aos 36 minutos.

GOLEADA MAIS MODESTA Na outra partida desta quinta pela Copa do Rei, uma goleada mais modesta. Com facilidade, o Valencia derrotou o Cádiz (terceira divisão) por 4 a 0, no estádio Mestalla, em Valência, e avançou às oitavas - na ida houve um empate por 0 a 0. Os gols foram marcados pelo brasileiro Jonas (ex-Grêmio), pelo centroavante Soldado, pelo zagueiro Victor Ruiz e pelo meia Banega.

A definição dos confrontos das oitavas de final, e a sequência da Copa do Rei até as semifinais, acontecerá através de sorteio nesta sexta.