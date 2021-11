Barcelona informa que Agüero ficará afastado por ao menos 3 meses

Sergio Agüero ficará pelo menos três meses afastado das atividades do futebol após a detecção de uma arritmia cardíaca. O Barcelona, clube em que atua o jogador argentino, confirmou a informação. O atacante foi levado para o hospital depois do empate com o Alavés pelo Campeonato Espanhol.

Ainda ingressado em um hospital da capital catalã, Agüero ainda não sabe se terá condições de voltar a jogar e espera a definição do tratamento para saber os próximos passos. No sábado, o atleta sentiu dores no peito e, por isso, foi substituído ainda no primeiro tempo do duelo no Camp Nou.

Leia Também Com desfibrilador implantado, Eriksen tem futuro incerto no futebol após parada cardíaca na Euro

Neste segunda-feira, o irmão do jogador, Mauricio Del Castillo, e o técnico interino do Barcelona, Serji Barjuan, tentaram tranquilizar os fãs e torcedores da equipe catalã. Eles afirmaram que Aguero estava bem e agradecia os desejos de melhora e recuperação.

Pelas redes sociais, o jogador se manifestou e disse estar bem: "Estou bem e animado para enfrentar o processo de recuperação. Quero agradecer a todos por tantas mensagens de apoio e amor que hoje fortalecem o meu coração", publicou o argentino.

Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte ❤️ https://t.co/fR0pHz1pA7 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 1, 2021

[COMUNICADO MÉDICO] El jugador Kun Agüero ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del dr. Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación pic.twitter.com/PQ930D9vKd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 1, 2021

Problemas cardíacos têm chamado cada vez mais a atenção do mundo do futebol. Atletas passam por avaliações frequentes para que nada passe despercebido. O caso mais recente, envolvendo o jogador Christian Eriksen, durante o jogo entre Dinamarca e Finlândia pela Eurocopa, acendeu sinal de alerta nos clubes europeus e todos os exames foram retomados com perfil criterioso.

O Barcelona se prepara para entrar em campo nesta terça-feira, às 17h, pela Liga dos Campeões. Na Ucrânia, os catalães precisam vencer o Dínamo de Kiev para ultrapassar o Benfica no Grupo E e manter viva a esperança de avançar às oitavas de final.