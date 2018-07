Barcelona irá encarar viagem de ônibus para Milão Diante do caos aéreo na Europa, por causa da erupção do vulcão na Islândia, a delegação do Barcelona não poderá viajar de avião para Milão, onde enfrenta a Inter na terça-feira, pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Como a Uefa confirmou neste domingo a realização do jogo, o clube espanhol será obrigado a encarar os quase mil quilômetros de viagem num ônibus.