Barcelona joga com tudo a favor contra PSG na Liga dos Campeões

Só um desastre de grandes proporções nesta terça-feira no Camp Nou impedirá o Barcelona de chegar às semifinais da Liga dos Campeões pela oitava vez nos últimos nove anos. O time receberá o Paris Saint-Germain com a vantagem de ter ganho a partida de ida por 3 a 1, o que lhe dá a tranquilidade de poder perder por até dois gols de diferença para garantir a vaga.

Apesar da situação para lá de confortável, o técnico Luis Enrique adota um discurso politicamente correto e diz que não há nada definido e que seu time não é favorito. Mas seu colega Laurent Blanc, que dirige o PSG, sabe que seu time precisa de um milagre - precisa fazer no mínimo três gols para ter chance (3 a 1 levará o jogo para a prorrogação).

"Temos de fazer muitos gols, o que já não é fácil, e ainda temos de dar um jeito de não levar. Isso é quase impossível, porque o Barcelona tem jogadores muito talentosos no ataque. Nossa chance de conseguir a classificação é muito pequena."

Blanc não poderá contar com Thiago Silva, que saiu machucado da primeira partida e não se recuperou a tempo, mas terá o atacante Ibrahimovic e o volante Verratti - que cumpriram suspensão em Paris. Ele confirmou a escalação de David Luiz, que no jogo de ida levou um baile de Luis Suárez e virou piada na internet por causa das bolas entre as pernas que levou do uruguaio.

"David Luiz sabe que não foi bem naquele jogo, mas é preciso entender que ele tinha acabado de se recuperar de uma lesão e não estava pronto para aquela partida. Estava no banco para colaborar, não imaginávamos que ele teria de jogar 70 minutos como foi preciso por causa da lesão de Thiago Silva."

Se depender da motivação e da confiança de Suárez, o zagueiro brasileiro vai ter outra noite difícil hoje. "Estou em meu melhor momento na temporada, ajudando a equipe com gols e assistências. Meu sonho sempre foi disputar a Liga dos Campeões com a camisa do Barcelona, e vou dar tudo o que tenho para passarmos de fase."

Luis Enrique disse que o Barça será fiel aos seus princípios e tratará de ficar com a posse de bola para minar fisicamente o adversário e pressionar em busca do gol.

No outro lado, Blanc deixou claro que apostará nos contragolpes. "É impossível ficar com a bola mais tempo do que o Barcelona." Ele vai colocar Ibrahimovic no lugar de Cavani, deixando o veloz argentino Lavezzi aberto para puxar os contra-ataques.

DESFALQUES

Na outra partida do dia, o Bayern entrará em campo em Munique pressionado pela derrota por 3 a 1 que sofreu no primeiro jogo com o Porto. Por ter feito um gol como visitante, conseguirá a vaga se ganhar por 2 a 0. Mas se levar um terá de devolver o marcador para provocar a prorrogação ou fazer quatro para resolver a questão nos 90 minutos.

O problema é que a equipe estará desfalcada de Robben e Ribéry, seus principais atacantes, além de Alaba. E Pep Guardiola só saberá pouco antes da partida se poderá escalar Schweinsteiger e Lahm.

"Temos poucos jogadores disponíveis, mas muita qualidade. Estou 100% confiante de que vamos nos classificar", afirmou o treinador. "Mas, aconteça o que acontecer, aplaudo meu elenco pelo esforço que está fazendo nesta temporada para superar as dificuldades."

O atacante Thomas Müller estará em campo, e formará o trio ofensivo com Götze e Lewandowski. Para ele, não será uma tarefa do outro mundo reverter a situação e conseguir a classificação para as semifinais. "Não é preciso um milagre para ganharmos do Porto por 2 a 0 em nosso estádio."

O espanhol Julen Lopetegui, técnico do Porto, não poderá contar com os laterais brasileiros Danilo e Alex Sandro. Ambos terão de cumprir suspensão. "Teremos de jogar muito bem. Pela frente estará um dos melhores times da história do Bayern."