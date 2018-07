Barcelona leva 12 do time B para pegar o Internacional O Barcelona anunciou nesta segunda-feira a lista dos 25 jogadores que viajam a Munique para a disputa da Copa Audi. Na terça-feira, o adversário do time catalão será o Inter de Porto Alegre, seu algoz na final do Mundial de Clubes de 2006. Com o elenco reduzido, o técnico Pep Guardiola teve que chamar 12 atletas do time B.