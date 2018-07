Barcelona leva reservas para Copa do Rei e dá descanso para Messi

BARCELONA - O técnico Tito Vilanova divulgou nesta segunda-feira a lista de 16 relacionados do Barcelona para a estreia na Copa do Rei, nesta terça-feira, diante do Alavés. Como já era esperado, ele levará para a partida uma equipe mista, repleta de reservas, e descansará alguns de seus principais jogadores, entre eles o argentino Lionel Messi.

Entre os atletas relacionados, destaque para os meias Iniesta e Fabregas, que darão experiência a uma equipe repleta de jovens, como Montoya, Bartra, Oier, Jonathan dos Santos e Tello. Os brasileiros Daniel Alves e Adriano, além de Mascherano, Song e Villa, também são jogadores que vêm sendo titulares e vão para o jogo.

Atual campeão da Copa do Rei, o Barcelona luta para manter seu título. A equipe faz um bom início de temporada, lidera o Campeonato Espanhol, com 25 pontos, e também ocupa a ponta do Grupo G da Copa dos Campeões da Europa, com nove pontos e 100% de aproveitamento.