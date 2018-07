Barcelona leva virada e perde a primeira no Campeonato Espanhol

SAN SEBASTIÁN - Bastou uma rodada do returno para o Barcelona saber que não vai poder repetir, no segundo turno, a campanha quase perfeita da primeira metade do Campeonato Espanhol. Isso porque a equipe catalã conheceu, neste sábado, a sua primeira derrota na competição, num 3 a 2 para a Real Sociedad, de virada, em San Sebastián. O time estava invicto havia 15 jogos.

Este é o segundo tropeço seguido do Barcelona depois que a equipe, no fim de semana passado, encerrou o primeiro turno com uma campanha recorde de 18 vitórias e um empate em 19 rodadas. Na quarta, a equipe ficou no 2 a 2 com o Málaga, pela Copa do Rei, em pleno Camp Nou, e agora essa derrota para a Real Sociedad.

Curiosamente, mesmo numa rara derrota do Barcelona (apenas a terceira na temporada), Messi bateu recordes. Ele marcou o primeiro gol da equipe e chegou a 10 jogos seguidos no Espanhol fazendo gols. Um recorde para o argentino, que é o terceiro na história do torneio a conseguir esse feito.

Logo aos 4 minutos, Messi saiu na cara de Bravo e surpreendeu ao perder o gol. Apenas dois minutos depois, Iniesta tocou, Fàbregas fez o corta-luz e Messi não bobeou, fazendo o primeiro do jogo. Aos 26, Iniesta deu belo lançamento para Daniel Alves pela direita. O lateral dominou na área e só rolou para Pedro escorar para dentro.

Messi ainda perdeu um gol, acertando a trave em um chute na saída do goleiro, antes de o Málaga empatar, com Castro, num chute cruzado que Valdés não alcançou. No segundo tempo, logo aos 11 minutos Piqué fez falta, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Pouco depois, aos 17, Castro chutou, a bola desviou em Mascherano e matou Valdés.

Mesmo com um homem a menos, o Barcelona foi atrás da vitória, mas acabou levando a virada num contra-ataque. Aos 45, Carlos Martínez cruzou da direita, Mascherano não acompanhou, Valdés também não saiu do gol e Agirretxe tocou de bico, sozinho, para fazer o gol.

Com a vitória, a Real Sociedad foi a 27 pontos, mas segue no nono lugar, enquanto o Barcelona, com 55, continua líder, com 11 a mais que o Atlético de Madrid, que ainda joga por esta 20.ª rodada. Neste sábado, mais cedo, o Granada venceu o Rayo Vallecano por 2 a 0 e foi a 20, no 16.º lugar.