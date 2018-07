Barcelona minimiza pressão da Argentina por recuperação de Messi para enfrentar Brasil O técnico do Barcelona, Luis Enrique, se mostrou tranquilo nesta sexta-feira sobre o processo de recuperação de Lionel Messi e minimizou os relatos de que a federação argentina está pressionando o clube para que o atacante possa disputar as rodadas de novembro das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo.