Barcelona analisa atletas em baixa no elenco para aliviar folha salarial; alvo é contratar Haaland

Em meio a uma crise esportiva, econômica e institucional, que culminou com a prisão do seu ex-mandatário Josep Maria Bartomeu a poucos dias das eleições, (ele é suspeito de crimes de administração desleal e corrupção) o Barcelona tenta se reconstruir agora sob a administração do atual presidente Joan Laporta. O desafio é buscar uma reconstrução diante dos efeitos da pandemia e da paralisação do futebol, que provocaram um prejuízo estimado de 97 milhões de euros (R$ 658 milhões) e ainda uma dívida de 1,1 bilhão de euros (R$ 7,4 bilhões).

Sem as fontes da bilheteria como uma fatia importante da receita, uma saída encontrada é fazer dinheiro com a venda de atletas fora dos planos e, por tabela, esvaziar a folha de pagamento do departamento de futebol. Dessa maneira, a diretoria aproveitaria o montante das vendas para apostar em contratações pontuais que possam resolver os problemas do técnico Ronald Koeman. O principal alvo da diretoria é o centroavante Haaland, de apenas 20 anos, que vem sendo o destaque do Borussia Dortmund no cenário europeu. Goleador nato, ele atingiu a marca de 100 gols como profissional em apenas 146 partidas. Ainda há definição da permanência ou não de Messi, cujo contrato acaba no meio do ano.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o jovem norueguês está avaliado em cerca de 100 milhões de euros, o que dá aproximadamente R$ 664 milhões. Dentre os atletas que estão devendo dentro de campo, ou não conseguiram seu espaço entre os titulares, estão o goleiro brasileiro Neto, os zagueiros Umiti e Clement Lenglet, o lateral Junior Firpo, além de Philippe Coutinho, Griezmann e Braithwaite. Todos estão sendo avaliados.

O meia brasileiro, revelado pelo Vasco, é um caso emblemático de aposta que não se concretizou na Espanha. Contratado por 160 milhões de euros (R$ 1,04 bilhão) junto ao Liverpool, Philipe Coutinho acabou emprestado ao Bayern de Munique, que terá opção de compra ao fim do acordo no valor de 120 milhões de euros (R$ 799,7 milhões).

Outro brasileiro que também está de saída é o goleiro Neto, adquirido junto ao Valencia. Com a titularidade incontestável de TeStegen, ele já manifestou o desejo de ter sua negociação facilitada na próxima janela de transferências. Junior Firpo é outro que pode seguir o mesmo caminho pela falta de oportunidades. Ainda no setor defensivo, a queda de rendimento dos zagueiros Umiti e Clement Lenglet dão o sinal de que eles devem mudar de ares assim que alguma nova proposta chegar para a diretoria catalã. Já no ataque, a dupla Dembélé e Griezmann não conseguiu emplacar uma sequência de boas atuações e os esporádicos momentos de lucidez dentro de campo não foram suficientes para satisfazer a comissão técnica. Assim, a diretoria aposta no valor de mercado dos dois jogadores para buscar um bom negócio que possa vir a reforçar o caixa do clube. Quem também se encaixa nessa situação é o atacante Braithwaite. Ele não conseguiu corresponder e tem boas chances de ser negociado. Alguns clubes do futebol inglês já sinalizaram interesse na sua aquisição.