Barcelona mostra projeto do seu estádio, o Camp Nou

O Barcelona apresentou um vídeo de 1min57 do novo Camp Nou. O estádio passa por uma modelação completa, fica bem mais moderno e ganha em área para o conforto do seu torcedor. Como atores principais, seus melhores jogadores, como Messi, Suárez e Neymar. O atacante brasileiro, inclusive, tem um gol mostrado no vídeo. O Camp Nou será reformulado. O Barcelona tenta salvar a temporada com o título do Campeonato Espanhol, uma vez que foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Atlético de Madrid.