Barcelona não é um time invencível, diz Kaká

"O Barcelona não é uma equipe invencível. Já ganhamos deles na final da Copa do Rei (na temporada passada)", lembrou Kaká, em entrevista ao jornal espanhol Marca. Apesar disso, ele não poupou elogios ao rival. "É a melhor equipe que já enfrentei. Eles jogam juntos há muitos anos e Messi está num bom momento."

Kaká está no Real desde 2009, mas enfrentou um longo período machucado e nunca conseguiu se firmar. Tanto que sua saída do clube é constantemente especulada na imprensa. Mas ele não parece disposto a ir embora tão cedo. "Desejo muito triunfar no Real e sei que vou conseguir, sei que vou ganhar títulos", afirmou.