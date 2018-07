Barcelona não procura substituto para Villa em janeiro

O atacante espanhol Villa fraturou a tíbia da perna esquerda na partida de quinta-feira pela semifinal do Mundial de Clubes no Japão e ficará sem jogar por cinco meses, enquanto o meio-campista holandês Afellay fez uma cirurgia no joelho em outubro e prevê o retorno para o início de abril.

"Nós discutimos isso com (o diretor esportivo Andoni) Zubizarreta e a comissão técnica, e o elenco está fechado", disse o vice-presidente do Barcelona, Josep Bartomeu a uma radio espanhola.

"Apesar de Villa e Afellay estarem contundidos nós temos uma filosofia esportiva que nos diz para voltar os olhos para as categorias de base", acrescentou.

"Os jogadores da academia, quando jogaram, conseguiram grandes resultados", acrescentou.

Villa voltou para Barcelona na sexta-feira e fará testes para saber se terá que ser operado.

O jogador de 30 anos disse que pretende voltar ao time para jogar a final da Liga dos Campeões em maio, caso o atual campeão chegue à final, e à seleção espanhola para o Campeonato Europeu, que começa em junho.

(Por Iain Rogers)

(Tradução Redação Rio de Janeiro; 55 21 2223 7147))

REUTERS DFG