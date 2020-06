Barcelona negocia Arthur com a Juventus por mais de R$ 440 milhões

Após muitas negociações, o volante Arthur acertou a sua transferência para a Juventus, da Itália. O jogador brasileiro deixa o Barcelona em uma negociação de 72 milhões de euros (R$ 441 milhões) e valor pode subir mais 10 milhões de euros (R$ 61,2 milhões) dependendo de metas batidas

Arthur, de 23 anos, vai atuar pela equipe espanhola até o fim da temporada 2019/2020. O meio-campista chegou ao Barcelona em meados de 2018, vindo do Grêmio, que deverá receber em torno de R$ 15 milhões por ser o clube formador do atleta. O meia brasileiro jogou 72 jogos pelo time catalão até agora: 47 na liga, 10 na Copa do Rei, 13 na Liga dos Campeões e um na Supercopa da Espanha.

Arthur, que marcou quatro gols nas duas temporadas no clube, conquistou dois títulos com o Barça: a liga e a Supercopa da Espanha na temporada 2018/19. No final de semana, ele já havia realizado exames médicos para assinar com o clube italiano, mas as partes decidiram manter o mistério e não confirmaram o acerto.

Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, a insistência do Barcelona para contratar o brasileiro se justifica pelas características de jogo, semelhantes aos do meio-campistas presentes no time italiano, o baixo salário para os padrões europeus e a pouca idade.