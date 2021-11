Barcelona negocia com Arthur Cabral, segundo jornal espanhol; Palmeiras ganharia quantia

Destaque do Basel, da Suíça, Arthur Cabral pode estar de malas prontas para a Espanha. Isso porque o Barcelona estaria de olho na contratação do atacante de 23 anos, ex-Palmeiras e Ceará. Caso a negociação se concretize, as equipes brasileiras poderão receber uma fatia do acerto. As informações são do jornal espanhol Sport.

Segundo o periódico europeu, Joan Laporta, presidente do Barcelona, tem o aval do técnico Xavi e já teria iniciado conversas com o empresário Paulo Pitombeira, que representa o jogador. Deco, olheiro do time catalão, também estaria envolvido no processo. No Basel, Arthur Cabral tem 23 gols em 24 jogos disputados na atual temporada. Ele já foi até convocado pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para os compromissos com Venezuela, Colômbia e Uruguai, em outubro.

O atual contrato entre as partes tem validade até 30 de junho de 2023. Porém, o Barcelona já se movimenta para adquirir Arthur Cabral já na próxima janela de transferências, de acordo com o jornal. Mas o que rola nos bastidores são análises financeiras para que o acordo possa dar certo de imediato. Tanto o clube catalão como o jogador estão bastantes animados com a negociação, que pode girar entre15 e 20 milhões de euros, aproximadamente R$ 754 milhões.

Não só Arthur Cabral e Barcelona se mostram interessados na transição. O Palmeiras também está de olho. O clube alviverde contratou o atacante junto ao Ceará em 2019, com vínculo até dezembro de 2023. Mas, no time paulista, não teve muitas oportunidades (seis jogos e um gol feito) e acabou emprestado ao Basel. No contrato, caso chegasse a 12 gols, a equipe suíça teria de exercer a compra definitiva.

Na época, o Basel desembolsou cerca de R$ 27 milhões para ter Arthur Cabral de vez. Ceará e Palmeiras ficaram com aproximadamente R$ 13 milhões cada. Caso a contratação pelo Barcelona seja efetivada, o clube paulista teria direito a cerca de 30% da negociação. O time nordestino reclama por metade dessa quantia.

Desde a saída de Luis Suárez, o Barcelona vive uma carência de goleadores. Sergio Agüero, contratado com status de ídolo do Manchester City, teve problemas com arritmia cardíaca. A previsão inicial era de 3 meses afastados dos campos, mas veículos espanhóis dizem que o adeus aos gramados pode ser definitivo. Arther Cabral chegaria para ser o número 9 da equipe de Xavi.