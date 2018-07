Barcelona negocia Fontàs com o Celta de Vigo

Fontàs, de 23 anos, assinou contrato por três temporadas com o Celta e voltará a trabalhar com o técnico Luis Enrique, que o dirigiu entre 2008 e 2010 no Barcelona B. Após deixar o time catalão, o treinador teve passagem ruim pela Roma e agora foi contratado para dirigir o time de Vigo.

Zagueiro e lateral-esquerdo, Fontás ganhou as suas primeiras oportunidades na equipe principal do Barcelona em 2011, aproveitando a ausência de Eric Abidal. Na temporada seguinte, porém, ele ficou praticamente inativo por causa de uma grave lesão no joelho esquerdo. Recuperado, foi cedido ao Mallorca na última temporada. Agora, vai atuar no Celta.