Barcelona observa dois 'novos Neymares' no Brasil, afirma jornal

O sucesso de Neymar nesta temporada faz com que o Barcelona corra atrás de outros brasileiros de talento. Com a manchete "Operação Brasil", o jornal espanhol Sport informa que o clube catalão observa com atenção os garotos Gabriel, do Santos, e Malcom, do Corinthians, como possíveis reforços para as próximas épocas.

De acordo com o periódico, os olheiros do Barcelona correm o mundo fazendo informes para os dirigentes do clube e após um mês no Brasil, os emissários concluíram que os atacantes brasileiros são "os sucessores de Neymar".

O mesmo jornal já havia publicado que na operação para contratar o atuar camisa 11 do time, o Barcelona pagou também 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões) para ter direito de opção de compra sobre Gabigol, Victor Andrade e Giva, todos do elenco santista. O sucesso do primeiro chamou a atenção e de acordo com os espanhóis, "o Barça está convencido de que ele pode ser um jogador muito importante no futuro".

Sobre Malcom, o Sport relata que o jogador do Corinthians tem o "estilo" de Neymar e que o empresário do jogador, Guilherme Miranda, esteve recentemente na Europa e chegou a ouvir proposta da Inter de Milão de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 32 milhões). Apesar disso, o jornal informa também que o Barcelona o observará por mais algum tempo para comprovar sua evolução nos próximos meses.