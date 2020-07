Barcelona oferece Griezmann à Juventus em troca de Rabiot e Douglas Costa, diz TV

O Barcelona ofereceu o atacante francês Antoine Griezmann à Juventus, da Itália, em troca de dois jogadores. Segundo a emissora italiana RAI, o clube catalão quer aproveitar a boa relação existentes entre as duas diretorias para repassar o atleta e se reforçar com as vindas do meia francês Adrien Rabiot e do atacante brasileiro Douglas Costa.

Recentemente, os dois clubes fizeram uma operação de troca entre o brasileiro Arthur e o bósnio Pjanic. A troca de agora seria nos mesmos moldes, com Griezmann repassado ao time italiano e, em contrapartida, a Juventus cederia Rabiot e Douglas Costa. De acordo com a RAI, há mais outros times interessados em Griezmann: Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester United e Inter de Milão estão entre eles.

De acordo com a imprensa espanhola, os empresários do atacante do Barcelona devem se encontrar com dirigentes catalães nos próximos dias. O encontro definirá o futuro do atleta. Griezmann custou cerca de R$ 505 milhões ao Barcelona e não vive bom momento. O atacante marcou só 14 gols em 43 partidas disputadas, um resultado que não reflete o investimento pesado feito pelo clube.

Porém o estopim para que a permanência do atacante na equipe catalã fosse colocada em xeque veio durante o empate com o Atlético de Madrid, na última terça-feira. Em uma partida decisiva pelo Campeonato Espanhol, o técnico Quique Setién colocou Griezmann em campo apenas aos 44 minutos do segundo tempo. A atitude do treinador foi questionada pelos jornalistas após o confronto e, na ocasião, ele disse que não pediria desculpas ao atleta.

O conflito interno no Barcelona ainda cresceu após o pai do atacante criticar a autoridade de Setién diante dos jogadores do Barça. Griezmann foi reserva em três das seis partidas depois da retomada da competição nacional.