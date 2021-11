Barcelona oficializa a contratação do técnico Xavi para vaga de Ronald Koeman

Horas depois de o Al-Sadd, do Catar, se antecipar e anunciar que Xavi Hernández seria o novo treinador do Barcelona, o clube espanhol oficializou a contratação do ídolo para as próximas três temporadas. O novo comandante chega para tentar melhorar o desempenho do time no Campeonato Espanhol e levá-lo às oitavas de final da Liga dos Campeões.

"Era para ser. Bem-vindo à casa", usou suas redes sociais o clube para anunciar o acerto. "O Barcelona chegou a um acordo com Xavi Hernández para que ele se torne o primeiro treinador da equipe para o resto da atual temporada e mais duas temporadas", seguiu.

Xavi Hernández foi revelado nas categorias de base do Barcelona e se tornou um dos grandes ídolos com a camisa do clube. Foram 767 partidas disputadas no clube catalão e impressionantes 25 títulos conquistados.

As conversas começaram nos últimos dias, após a demissão de Ronald Koeman, que amargou série de insucessos, como derrota em casa para o arquirrival Real Madrid e largada com derrotas na Liga dos Campeões - o time fará decisão pela segunda vaga contra o Benfica e só a vitória interessa.

"Espera-se que Xavi Hernández chegue a Barcelona este fim de semana e que na segunda-feira, 8 de novembro, aconteça a sua apresentação como novo treinador da equipe principal num evento aberto ao público no Camp Nou. Após o evento, Xavi aparecerá em uma coletiva de imprensa na sala de imprensa de Ricard Maxenchs."