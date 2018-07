Barcelona oficializa Arthur como reforço e fixa multa de R$ 1,8 bilhão

Grêmio e Barcelona oficializaram nesta segunda-feira a transferência imediata do volante Arthur, de 21 anos, ao clube catalão. As equipes já haviam acertado o acordo de venda do atleta, que assinou contrato por seis temporadas. O negócio é de um valor total que pode chegar a 40 milhões de euros (cerca de R$ 181 milhões), sendo 31 milhões de euros fixos e mais 9 milhões variáveis, que dependerão de metas alcançadas pelo jogador. A cláusula de rescisão de contrato é de 400 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,8 bilhão).

+ Rumo ao Barcelona, Arthur se despede do Grêmio, mas diz: 'É um até logo'

+ Guangzhou Evergrande confirma retorno do brasileiro Paulinho

+ Zagueiro do Grêmio, Bressan sugere dar a bola ao adversário para furar retrancas

"Valeu! Obrigado por tudo. Até logo!", disse o jogador aos funcionários do Grêmio, em vídeo divulgado pelo clube. Na rouparia, Arthur brincou: "Desculpe encher vocês aqui". Na passagem pelo setor de inteligência da equipe, recebeu incentivo de um funcionário: "A gente te vê na próxima Copa do Mundo". A resposta foi otimista. "Se Deus quiser", frisou o atleta, que foi convocado algumas vezes pelo técnico Tite, da seleção brasileira, mas nunca estreou e não esteve entre os 23 escolhidos para o Mundial da Rússia.

Goiano, Arthur chegou ao Grêmio com 14 anos. Foi efetivado no time profissional pelo treinador Luiz Felipe Scolari, em 2015. Com a camisa da equipe gaúcha, fez 70 jogos e marcou seis gols. Conquistou a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores de 2017, além da Recopa Sul-Americana e o Campeonato Gaúcho de 2018. Individualmente, foi escolhido o melhor jogador da final da Libertadores, um dos melhores volantes e a revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado.

"Arthur é um volante talentoso que se destaca pela qualidade nos passes", ressaltou o Barcelona em seu site oficial ao confirmar a contratação do brasileiro, que firmou compromisso para defender o time espanhol até o fim da temporada 2023/2024 do futebol europeu.

"Outra das suas características é a capacidade de desmarque e triangulação com os companheiros, o que lhe transforma em um verdadeiro perigo próximo da área adversária. Além disso, protege bem a bola e é perigoso no último passe", descreveu o Barça, que recepcionará o volante nos próximos dias.

"Em breve detalharemos o programa planejado para a apresentação de Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo como novo jogador do primeiro time de futebol (do Barcelona)", informou o clube.