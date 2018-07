Barcelona oficializa contratação do atacante Paco Alcácer por 30 milhões de euros

A busca do Barcelona por um atacante para reforçar o seu setor ofensivo chegou ao fim. Nesta terça-feira, o clube catalão oficializou a contratação do atacante Paco Alcácer, que estava no Valencia e foi adquirido por 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 108 milhões). Além disso, o acordo prevê o pagamento de um bônus de 2 milhões de euros (R$ 7,2 milhões) dependendo do desempenho alcançado.

Alcácer, de 23 anos, assinou um contrato válido por cinco temporadas com o Barcelona. E o seu vínculo terá uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (R$ 360 milhões). Ele será apresentado assim que estiver livre dos seus compromissos com a seleção da Espanha.

O novo reforço do Barcelona iniciou a carreira no Valencia e teve uma passagem por empréstimo pelo Getafe, na temporada 2012/2013. A última foi a que mais se destacou pelo seu antigo clube, com 15 gols marcados em 46 partidas, sendo em 31 delas como titular.

Com passagem pelas seleções de base da Espanha, ele também já foi chamado para a equipe principal, tendo recebido a sua primeira oportunidade em setembro de 2014. No total, já disputou 13 partidas pela seleção espanhola, com seis gols marcados.

No Barcelona, Alcácer vai se reencontrar com o meio-campista português André Gomes, que foi seu companheiro no Valencia e um dos jogadores contratados pelo clube catalão na atual janela de transferências. Denis Suárez, Samuel Umtiti, Lucas Digne, e Jasper Cillessen foram os outros reforços que chegaram ao time.

Agora Alcácer vai reforçar o poderoso ataque do Barcelona e promete ajudar o clube com seus gols. "Um atacante vive disso e espero ter sorte. Quero acrescentar meu grão de areia para poder fazer bonito", disse o atacante em entrevista à Barça TV.

O atacante também não poupou elogios ao trio sul-americano que compõe o ataque do Barcelona. "Messi, Neymar e Suárez são os três melhores jogadores do mundo. Jogar com eles será o privilégio", disse.

Além do anúncio da contratação de Alcácer, o Barcelona também confirmou o empréstimo de Munir ao Valencia. O atacante, de 20 anos, chega por empréstimo de uma temporada, com valor fixado para compra em 12 milhões de euros (R$ 43 milhões). Formado nas divisões de base do clube catalão, Munir já disputou 43 partidas oficiais pelo Barcelona, com dez gols marcados.