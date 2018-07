Barcelona oficializa contratação do meia Vitinho, do Palmeiras

O Barcelona anunciou nesta terça-feira a contratação por empréstimo do meia Vitinho, de 19 anos, revelado pelo Palmeiras. O jogador vai reforçar o plantel B do time catalão por uma temporada para adquirir experiência e caso desperte o interesse da equipe, poderá ser contratado em definitivo por um valor acordado previamente entre as duas diretorias.

"Estou muito contente, sempre fui um admirador do Barça, o melhor clube do mundo. Agora vou poder jogar no mesmo time onde brilharam Rivaldo, Ronaldinho e que agora brilha meu ídolo Neymar", disse Vitinho ao site oficial do Barcelona. O jogador disputou oito partidas pelo Palmeiras entre o ano passado e 2017, com um gol marcado, no amistoso contra a Chapecoense, em janeiro.

Vitinho assinou contrato na tarde desta terça-feira em Barcelona, na presença de dois dirigentes do clube. Na quarta o meia já se apresenta aos trabalhos da equipe. A equipe B do Barça acaba de ser promovida à segunda divisão espanhol e vai fazer com Vitino um período de experiência similar ao do zagueiro Marlon, ex-Fluminense. O defensor já foi promovido ao time principal.