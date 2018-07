Barcelona oficializa empréstimo de Rafinha ao Celta

Rafinha tem dupla nacionalidade e jogou pela seleção da Espanha nas categorias Sub-16, Sub-17 e Sub-19. Mas depois ele passou a defender a seleção brasileira, tanto que participou do Campeonato Sul-Americano Sub-20, realizado no início deste ano na Argentina.

O meia fez a sua estreia na equipe principal do Barcelona em novembro de 2011 e, na última temporada, participou de um jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Em junho, Rafinha renovou o seu contrato com o clube catalão até 2016.

No Celta, Rafinha será comandado pelo técnico Luis Enrique, com passagem pelo Barcelona B. Curiosamente, a sua saída do clube catalão foi oficializada apenas um dia após Thiago Alcântara, seu irmão, seguir caminho semelhante ao ser contratado pelo Bayern de Munique.